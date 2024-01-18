2024總統立委大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲拿到第三名，柯文哲敗選感言喊話「下一次，我們一定可以執政，一定可以贏回這個國家」。前立委郭正亮認為，2028年年輕人不一定挺柯文哲。

主持人17日在《下班瀚你聊》節目中問到，年輕人支持柯文哲比較多，拗下去，10年後，柯文哲一定當選總統？郭正亮回應表示，30歲以上，還有多少人在讀馬克思，這是西方的名言。也就是20歲到30歲的年輕人，出社會之後5年，就會受到社會的影響。政治學在研究政治分歧，沒有人在研究年齡，年齡不是政治分歧的穩定因素，至於穩定因素，比如宗教、階級職業、性別、文化都是。

郭正亮接著指出，年齡是複雜的，不然如何解釋2020年的年輕人全部都投給蔡英文，而賴清德這次為什麼都拿不到，所以那是一個時代氛圍，一種FU。 2028年這個FU，一定抓得到？別傻了，哪有這回事，沒有一定的。主持人問，不能等同說，年輕人一定就挺柯文哲？郭正亮回應表示，「沒有，哪有這樣」。