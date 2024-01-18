【全程字幕】立院龍頭之爭！傳國民黨推韓國瑜配民眾黨「他」 柯文哲愣數秒：畫面太有趣 @ChinaTimes

2024總統立委大選落幕，延續綠色執政的民進黨將面對國會三黨不過半的挑戰，首個關卡就是國民黨不分區第一名的韓國瑜是否當立法院長？媒體人黃揚明17日在《頭條開講》節目指出，藍白合不合是假議題，國民黨現在就是以逸待勞，就是韓國瑜會54票當選立法院長的格局。因為民眾黨跟民進黨的合作已經觸礁，對四項承諾直接繳白卷回應，這時民眾黨如果還去跟綠營合作，那叫政治自殺；但不投給藍，也是自毀前程。

民進黨立法院黨團總召柯建銘17日接受YahooTV《齊有此理》主持人王時齊專訪表示，「現在藍白兩黨都在演戲」，柯建銘更爆出，「民眾黨有可能會投給自己，藉以免除投給韓國瑜被恥笑的情況」，引發討論。

「國會的龍頭，藍白合不合？老實說沒有那麼重要！為什麼？」黃揚明表示，第一個，立法院長的部分，因為國民黨是最多數，那現在看起來，民眾黨跟民進黨的合作已經觸礁！因為民進黨團是直接連他們提出那個什麼四項改革承諾，直接給一個空白的考卷說：我們是最會國會改革的政黨啊！怎麼樣怎麼樣的，其實就沒有回答，那個文不對題。所以民眾黨這個時候如果還去跟民進黨合作，那個叫作自殺！那個叫政治自殺。

黃揚明強調，所以他不會跟民進黨合作的狀況下，國民黨就以逸待勞，什麼叫以逸待勞？你的票只要敢投給民進黨，你是自毀前程！可是我們都接受你的承諾，你不投給我，是你自毀前程！「所以國民黨就以逸待勞啊！」

「到時候你們就不投，說什麼你們要走自己的路？沒關係！」黃揚明指出，但因為54票，就立法院的選制，到最後54票，國民黨只要沒有跑票、沒有蓋錯票，54票，就是讓韓國瑜當選立法院長！所以合不合根本是一個假議題，「現在的邏輯，就是韓國瑜會54票當選立法院長的格局！」