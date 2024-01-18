法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在本週二（16）晚間在新聞發布會上表示，法國將在未來幾週向烏克蘭提供約40枚暴風影（Scalp-EG）巡弋飛彈和數百枚炸彈。他指出，法國國防產業也正在「戰時經濟」的框架內努力提高對烏克蘭的裝備生產和供應，特別是155毫米的凱撒自走砲。

A French CAESAR 155mm self-propelled howitzer provided to Ukraine by Denmark firing at Russian positions.



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據美國《防務新聞》（Defense News）17日報導，馬克宏在新聞發布會中談到國際議題，稱俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭是歐洲安全的最大風險，並表示，法國正在與烏克蘭進行一項類似上週英國簽署的雙邊安全協議的最後階段。

「我們基本上將繼續在烏克蘭的需求方面提供協助、進行培訓，堅守陣地、保衛天空，」

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於上週五（12）在基輔簽署了一項安全合作協議，承諾英國在烏克蘭再次受到俄羅斯攻擊時將與烏克蘭協商，並提供「快速且持續」的防禦援助，英國還宣布將在2024-2025財年為烏克蘭提供25億英鎊（約1000億新台幣）的軍事資助。

馬克宏計劃在2月訪問烏克蘭，屆時他預計彈藥的交付看能就已經開始，法國於2003年收到由飛彈製造商MBDA提供的第一批暴風影飛彈，當年的參議院報告將一枚飛彈的成本定為86萬歐元（約新台幣2949萬元）。

法國武裝部長塞巴斯蒂安·勒科恩預定在本周四在法國與烏克蘭國防部長魯斯泰姆·烏梅羅夫會晤，並參觀位於布爾日的KNDS研發基地，該公司在該地建造卡車搭載的凱撒榴彈炮，以及MBDA在Selles-Saint-Denis生產Scalp導彈的生產基地。

根據基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）追蹤的數據，自2022年1月至2023年10月期間，法國對烏克蘭提供的軍事援助排在德國和英國之後，也落後瑞典、丹麥和荷蘭等小國。與此同時，法國提供的一些裝備擴大了烏克蘭所需的遠程火力能力，包括凱撒自走砲和暴風影飛彈。