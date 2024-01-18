熊美玲跟兩個兒子計劃策展紀念林秋離。（貝殼放大提供）

〈謝謝你的愛〉經典歌詞紀念手環。（貝殼放大提供）

林俊傑的恩師林秋離病逝1年多，其遺孀熊美玲兌現雙方諾言推出台語專輯《一路平安》，近日也與大兒子雨果、二兒子語堂發起「音樂故事紀念特展」集資計畫，預計將展出150首作品背後的經典故事、27封橫跨多年時空的珍藏手稿，重現林秋離充滿愛與熱情的音樂人生。

熊美玲透露老公去世半年之後，一家人才逐漸走出傷痛，母子3人前往北海道進行轉心之旅期間偶遇1位插畫師，對方主動要了林秋離的照片，讓一家4口能夠「團圓」。她說「一路平安」專輯收錄了林秋離的遺作，讓那些來不及問世的作品，能被世人聽見，林秋離畢生創過超過600首歌曲，生前代表作包含〈哭砂〉、〈謝謝你的愛〉、〈聽海〉、〈江南〉等。

「許多幕後音樂故事和藏在歌曲背後的秘辛，爸爸雖然來不及講完，但是我們還在，我們要替他好好說下去。」林秋離的大兒子林雨果分享策展初衷，期待藉聲音、文字、影像、展品等多元媒介，並透過實體空間的場景，完整呈現出林秋離豐富多元的音樂故事及內心世界，讓不同世代的觀眾都能在沉浸式的體驗之下，深度認識一首又一首金曲背後的「林秋離」。

紀念特展將記錄林秋離從出道、成名時期，到勇闖唱片公司打拚、投入人才培育的 5 段生平、多達 150 個經典歌詞作品的音樂故事，以及充滿林秋離與熊美玲戀愛回憶的 27 封珍貴情書手稿。計畫本身也獲得許常德、陳子鴻、王介安等多位音樂圈人士推薦，誠摯邀請每一位音樂人與喜愛華語流行樂的朋友一起支持。

「希望最後為他辦一場盛大的謝幕！」是熊美玲與兩個兒子的心聲。預估籌展經費將高達數百萬台幣，難憑林秋離一家之力可負擔，遂決定發起群眾集資，號召新舊世代的粉絲們與喜愛華語流行音樂的朋友，共同實現此一展出計畫。

集資品項除有可作為入場憑證的「紀念歌詞手環」、收錄林秋離 100 首作品以及寫給熊美玲情書手稿的「典藏作品書」之外，還推出「瓶中信迷你數位專輯」：USB 中將收錄熊美玲演唱〈一生情一生還〉、〈哭砂〉、〈海鷗的天空〉，以及與林秋離合唱之〈Blowing in the wind〉。更推出限量 100 組的回饋方案 ── 紀念專輯《一路平安》熊美玲親筆簽名版，讓歌迷收藏與追憶。