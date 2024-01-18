英王查爾斯三世即將就開刀治療攝護腺肥大問題。

英國肯辛頓宮周三（17日）才發布威爾斯王妃凱特開刀住院的消息，不久之後，白金漢宮也宣布，英王查爾斯三世（King Charles III）預計下周赴醫院動手術，治療攝護腺肥大問題。

英國《每日郵報》、路透社17日報導，當地時間周三下午3時30分，白金漢宮（Buckingham Palace）公布英王查爾斯三世下周開刀的消息：「國王與每年成千上萬的男性一樣，也已尋求前列腺肥大的治療。陛下的病情屬於良性，將於下周接受前列腺肥大矯治手術。

查爾斯三世今年75歲，本周已有多項既定行程，但根據醫師建議，這些活動均已延後，以利英王下周手術後康復之需。因此，白金漢宮選在周三發布了上述消息。

白金漢宮發布這項消息的時間點，與肯辛頓宮稍早聲明儲妃凱特已入院完成腹部手術，兩者相隔僅90分鐘。查爾斯健康狀況細節公諸於世的情形並不常見，但王室消息人士透露，查爾斯很喜歡跟他人分享自己接受診斷的細節，以鼓勵其他可能有類似症狀的男性依照公衛建議接受檢查。

查爾斯三世是前任英國君主伊莉莎白二世的長子。伊莉莎白二世2022年9月辭世後，查爾斯繼位為王，待位長達70年，加冕大典去年（2023年）5月在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行。