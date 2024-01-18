菲律賓國防部長特奧多羅(Gilbert Teodoro)17日公開指責中國外交部發言人毛寧在新聞發布會上對菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)的評論，他指責毛寧發表「低級粗俗的言論」、「侮辱我們的總統和菲律賓民族」。中菲兩國在外交言論上升高對抗的激烈程度是兩國建交以來罕見，很可能會陷入一場外交危機。

菲律賓總統小馬可仕15日向當選台灣下一任總統的民進黨候選人賴清德表達祝賀之意，但中國外交部發言人毛寧16日在記者會上答覆記者提問時說，「我們建議小馬可仕總統多讀讀書，以正確瞭解臺灣問題的來龍去脈，從而得出正確結論」。

據《菲律賓星報》報導，毛寧的說法在菲律賓國內引起強烈大的反彈，菲律賓國防部長特奧多羅此發表聲明說，「很不幸的是，中國外交部發言人竟然做出如此低級和粗俗的言論，這種言論侮辱我們的總統和菲律賓民族，也在發表這種言論的過程中貶低她自己、她所代表的外交部和政黨。」

報導指出，中國駐馬尼拉大使館昨天稍早將小馬可仕列為182個與中國建交國家中唯一向台灣當選總統賴清德表示祝賀的外國元首。中國對總統的賀電感到憤怒，再次予以猛烈抨擊，稱其「向台獨分裂勢力發出了錯誤信號」。

On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next President.



We look forward to close collaboration, strengthening mutual interests, fostering peace, and ensuring prosperity for our peoples in the years ahead. — Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) January 15, 2024

特奧多羅在聲明中說，「但是話說回來，作為一個享有民主和自由的國家和人民，我們對此不必感到驚訝，中國黨政制度與我們的生活方式不相容，而且經常由官方策動誇大與低俗的對外宣傳和虛假訊息」。

聲明中還說，這些言論和行動是不幸的，「但我本人並不感到驚訝，中國外交部發言人的聲明有其特定風格，我們與全世界不應有太高的期望。」

報導說，中國大使館曾向菲律賓政府表示，菲國總統關於台灣選舉的言論與一個中國原則「不一致」，也與菲律賓政府重申致力於一個中國政策的聲明相矛盾。「我們敦促菲方切實恪守一個中國原則，停止在涉台問題上的錯誤言行，慎重妥善處理涉台問題。」聲明中還說，一個中國原則是中國同包括菲律賓在內的182個國家建立和發展外交關係的政治前提，菲律賓已在《中菲聯合公報》中對此做出莊嚴承諾。

報導指出，菲律賓歷屆政府都堅持一個中國政策。在這次台灣選舉後，菲律賓外交部也發表聲明，重申菲律賓的一個中國政策沒有改變。