隨著APP發達，Google Map上的評論如今都被消費者當作重要參考依據，因此不少店家看到一星負評反應都會很大。但日前台南一間知名餐飲店，被大學生給了一星，原因竟是在學校被老闆的爸爸當掉，讓店家哭笑不得，但也高EQ回應。

位在永康的知名餐飲店在臉書發文，表示日前收到一則莫名其妙的評論，上面寫著「老闆爸爸把工數當掉，東西不錯吃，但我還是很不爽」，無論是餐點、服務或是氣氛都給5顆星，卻在總評給一顆星，讓老闆超傻眼，在底下回覆「我會幫你轉告我爸，阿你這樣評一顆星，我很無辜我也很不爽」。

老闆進一步解釋，爸爸是大學教授，該名學生的工程數學未達門檻，因此被當掉，要學生認真讀書再來重修，沒想到這名學生就氣得跑來留言洩憤，不過老爸覺得滿有趣，也不會因為這樣就永遠給他不及格，大家笑笑就好。

網友們則紛紛留言：「看來這學生不只工數被當，國文也有危險了，完全看不懂他的語法」、「這語文是體育老師教的嗎」、「我可以到餐廳洗碗不支薪，教授幫我+10分嗎QQ」、「行銷鬼才吧」、「我是這個教授的學生，確實標準滿嚴格的」、「大一工數都會被當，該先懷疑自己吧」。

而該名大學校壽也親自到粉專留言，打趣說這名學生太可愛，無處表達心情，跑來兒子餐廳抒發，滿有創意，雖然給一星，但餐點跟服務都給五星，也不算找麻煩，「各位朋友就別怪他了」。