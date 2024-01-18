不少女生面對男生纏人的邀約，要怎麼拒絕成為一門學問。近日就有日本女網友表示，如果女生被異性問到喜歡吃什麼的邀約方式時，只要回答「軟糖」就能完美避開，又不失禮貌，貼文傳回台灣後也讓不少人笑翻，反問「我可以說臭豆腐嗎」。

日本女網友万華梨子在X(原推特)上看到一則男網友抱怨「女生怎麼一點興趣都沒有，問誰都回答周末要和朋友出去吃飯或喝咖啡」，她分享到自己的頁面後，給出了建議，若女生被男生問到喜歡吃什麼的時候，回答軟糖就可以避開「那我們去OO吧」的約會邀請，是自己學到的生活小技巧之一。

文章貼出後，已經超過775萬人觀看，日本網友留言：「這就是為什麼以前我邀請女生，她回答我黃瓜的理由嗎...」、「會不會有天真男人邀請女生去糖果店XD」、「不要臉的會直接邀你去酒店」、「學到一招了」。

旅日網紅「魚漿夫婦」也在臉書翻譯並分享這則貼文，直言這個是無論男女都能適時使用的「軟」性拒絕技巧。台灣網友則紛紛表示：「回答臭豆腐是不是就直接結束這回合了」、「我會說香菜芋頭火鍋」、「軟糖觀光工廠瞬間成為全國熱門景點」、「不好了，今天超市軟糖半價啊」、「台南人的話可以回ikea的冰淇淋」。