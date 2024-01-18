由樂團滅火器主揪、近30位藝人響應，為支援日本能登半島地震賑災的「暖暖不嫌晚」不插電音樂會日前高雄流行音樂中心海邊的卡夫卡登場。包括滅火器、1976、薛詒丹、孩子王、邱淑蟬、夕陽武士等，近30位音樂人接力以一人一首歌的形式帶來超過20組演出，活動吸引上百位觀眾到現場支持，共募到近8萬元款項，楊大正也大方表示：「我個人會補加碼，湊到整數10萬元捐出。」展示對本次日本震災的關心以及對日本的濃厚情誼。

「暖暖不嫌晚」不插電音樂會由大正簡單開場後，滅火器吉他手、同時也是樂團EmptyORio的主唱宇辰便擔任第一棒，演出EmptyORio的歌曲〈雨〉，他感性表示：「滅火器曾拜訪東北大地震的災區，當時看到日本大家的重建家園毅力和開朗的力量，帶給我們很多鼓勵。我記得那天我哭的滿慘的，有一個老奶奶卻笑著跟我說：你在哭什麼？我們房子倒了都沒那麼難過、開心一點吧！，讓我哭得更慘了。日本就是有這麼多讓我們可以學習的地方」，動人呈現滅火器與日本的友情牽絆。

活動尾聲，由主辦人大正公開了活動當晚募到的總金額－共79122元，他十分感謝在場所有付出愛心的觀眾之餘，也以「主委加碼」之姿宣布－將會自行加碼到10萬元整數、在週五前捐出給衛福部專戶，並隨後帶來滅火器的經典曲目〈晚安台灣〉，表示：「希望日本能在這次天災中安然度過，很快回到正常生活。」