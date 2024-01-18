《2024超級巨星紅白藝能大賞》將於本月27日在台北小巨蛋登場，卡司陣容超堅強，除了有南韓人氣女團LE SSERAFIM，還有今年宣布回歸樂壇的Energy，甚至「嘻哈天團」頑童MJ116都驚喜宣布合體等，讓不少人想親臨現場，然而門票只抽不賣，因此粉絲卯足全力留言抽獎，現在卻爆出得獎名單內定，引爆網友怒火。

一名女網友在《Dcard》以「紅白抽獎疑似內定人選」為題發文，同時附上截圖，內容顯示官方抽獎貼文表示1月12日截止留言，1月15日抽出中獎幸運兒，但其中一名得獎者在1月10日就抽出，砲轟抽獎完全沒有公平性，「根本就是內定好了人選，對於在期間內參與抽獎活動的民眾很不公平」。

網友發現同1人連續2年都被抽中。（圖／翻攝自Dcard）

4個人都恰巧被抽中門票。（圖／翻攝自Dcard）

更巧的是，該名得獎者去年也中獎過，因此令人忍不住懷疑：「如果不是內定，那運氣也太好了吧！連續2年都能被抽中得獎！」

中獎人頭貼顯示上線。（圖／翻攝自Dcard）

另外，還有另一篇以「聽說紅白藝能大賞作弊？」為題發文，網友列出抽獎5位中有4位是家人的證據，一張IG的4人合照中，上面被標註的帳號剛好與得獎名單一致，甚至不是今年才發生。

根據去年的中獎名單可見，其中2位今年再度中獎，讓PO文網友質疑：「請問在一堆抽獎者要中獎就夠難了，甚至一次2位就算了，更何況每年都中獎？」而且不只同個中獎者，留言時間卻疑似還沒截止就被抽出，「那請問一下紅白的主辦單位，當我們其他人都是白癡嗎？」

不只如此，有眼尖網友察覺，官方帳號截圖中獎人的臉書頭貼，竟然顯示代表「上線」的綠燈，反問：「小編演都不演喔，跟中獎人還是好朋友？不然為什麼頭像的地方會顯示上線呢？」

消息一出，掀起熱烈討論，網友統統氣炸，湧入官方粉專洗版：「大中計了，當了好多的免費廣告，原來內定了」、「一家人都抽得到票，運氣這麼好喔」、「改名叫超級紅白內定大賞好了，這樣比較符合你們」、「重點是會重抽嗎」、「官方帳還內定可悲」、「不想抽就不要辦活動啊，根本把粉絲當傻子耍，內定還要裝回饋粉絲，超可憐」。

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