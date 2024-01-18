飼養寵物應該負起照顧責任，不應該造成別人受傷！中國哈爾濱市依蘭縣日前發生惡犬傷人事件，一名女子下午到修車行修車，結果突然竄出一條大狗將她咬傷，導致腿部、手部等13處受傷，事後狗主人竟擺爛不想管，還稱「把狗打死得了」，目前女子仍在醫院救治，警方已介入調查。

楊女士向《奔流新聞》透露，事情發生在13日下午2點25分左右，她和另一半到電動車修理部修車，期間她牽著自家小狗在路邊蹓達，怎料走沒幾步，修理部旁邊大門衝出一條大狗，把她給嚇傻，當下立刻抱著小狗往屋內跑，但被大狗狠咬著不鬆口。

監視器畫面顯示，楊女士牽著小狗正常行走，突然一條大狗衝上來，咬住狗狗的手臂，她用力掙脫後，大狗再次撲上去咬住她的手肘，造成她無法掙脫，期間有多名路人看到，試圖將咬人的大狗趕走，但未能成功。直到下午2點27分，一名騎電動車的男子趕到後，把楊女士往電動車上拽，最後爬進三輪車內躲避，但大狗還是往她身上撲。

狗主人擺爛不想處理，還放話把狗打死。（圖／翻攝自微博）

楊女士表示，有人看到大狗傷人，趕緊告訴狗主人：「你家的狗傷人了！」沒想到狗主人出門後，只是把狗叫了回去，至今沒有出面協商處理，她控訴大狗在她的大腿、小腿、肩膀、手和手臂處共造成13處咬傷，事發當下血流不止，狗主人了解情況後，只是要她去醫院檢查，並表示不想管，放話「不行就把狗打死得了！」

楊女士看到狗主人的態度，另一半立刻打電話報警，警察進行了一次調解，但狗主人既沒有道歉，也沒有幫忙付醫藥費，只是說先看病治療，等出院結帳再看多少錢，讓她十分傻眼。目前警方已經介入，案情仍在調查中。