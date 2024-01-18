2024總統暨立委大選於13日晚間落幕，民進黨總統候選人賴清德、蕭美琴獲得超過550萬票獲勝，民眾黨總統候選人柯文哲則以369萬466票落敗，而在選前大動作挺柯的YouTuber愛莉莎莎，在選後狂分享許多疑似作票的開票影片，質疑大選開票違規，但隨後被多方證據打臉，慘遭炎上。不過愛莉莎莎似乎不受輿論影響，在16日PO出限動搭飛機出國。對此，大票網友紛紛開酸「賺完流量的錢剛好拿去出國玩」，而時常探討時事的網紅陳沂，則認為愛莉莎莎這波操作，似乎是想吸收柯粉。

有網友於16日在Dcard以「愛莉莎莎是不是覺得之前言論無關緊要？」為題發文指出，愛莉莎莎選後狂發限時動態質疑做票，事後許多柯文哲的支持者頻轉發影片喊「不公平」，輿論頓時炸鍋，原PO直言「始作俑者愛莉莎莎～把台灣網路言論風氣搞的烏煙瘴氣後，撒手自己飛去韓國了」。

原PO也好奇，大家還會看愛莉莎莎的頻道嗎？「偷偷炫說她的動態有30萬人觀看，雖然看來她沒有要道歉的意思啦，但之後如果洗白，前面這些態度大家可以接受嗎？」

此文一出，便引起熱議，網友紛紛直言「她真的給台灣社會帶來很不好的影響」、「之前肝膽排石法，想說當時也還好，所以繼續看，這次真是謝囉退訂、退追」、「以前覺得他只是比較常講錯話而已 這次直接認清他」、「之前看到她拍影片支持柯有對她印象好一點，身為選務以及民眾黨推薦的監察員，這次真的對她很失望」、「幫柯造勢完就出國很正常，但問題是指責作票被打臉的那件事還沒澄清完就出國，真的很敗好感耶」。

還有人開酸「好爽喔，造謠完馬上瀟灑出國玩，後面還有粉絲幫忙護航，不愧是D卡女神」、「韭菜收割，爽玩韓國」、「收割小草包的斗內出國玩了」、「小草出資遊山玩水是門好生意」、「流量賺到當然出國爽一波阿」。

而時常探討時事的網紅陳沂，對愛莉莎莎在IG頻轉發監票影片質疑「作票」表示，「輸了就輸了，有需要這樣輸不起嗎？又不是票數差距一點點，而且柯文哲作不作票都第三名，是有差膩？」還開嗆「這次被炎上就真的是活該了」，至於愛莉莎莎這波操作，她則認為似乎是想吸收柯粉，「畢竟柯粉以年輕人為主，與愛莉莎莎的TA重疊，突然開始憂國憂民，有些時候也是商業導向。評估過支持下去吸到的粉絲比流失的有經濟實力，就值得投資一波。」

面對網友批評，愛莉莎莎則於15日針對被質疑事後刪文改口一事，在限時動態回應澄清，自己會轉發這些影片，是因為覺得這些亂象必須讓大家知道，下次選舉才能改進，自己也未手動刪除任何內容，「限動在24小時就會自動消失，並非突然刪除要騙。這有什麼好騙的？我限動一則30萬人看過，怎麼騙？騙這個對我有什麼好處」？