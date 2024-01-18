隨著新冠疫情逐漸趨緩，國內相關活動持續復甦，高速公路112年累計交通量達35,647百萬車公里，創歷年新高。高公局表示，高速公路是國內公路運輸的大動脈，肩負城際與區域間快速運輸服務的使命，對於區域均衡發展扮演重要的角色。因此，以專業技術本位，持續在工程建設、交通管理、便民服務等方面推動各項工作，為國人提供一個安全、順暢、舒適的用路環境，是其首要目標。

高公局進一步說明，為打造優質國道路網，歷年來均持續檢討推動各項新建、拓寬以及交流道增設改善工程，112年計提報國1楊梅至頭份段拓寬計畫等7項建設計畫並奉行政院核定，目前已陸續展開工程設計作業。113年將賡續推動海空港聯外運輸、高快速公路路網連結以及高速公路瓶頸路段改善，包括：國1甲、國1楊梅頭份段拓寬以及國7等共計17項興建改善工程的規劃設計作業。

112年1月16日國4豐潭段全線通車。（圖／高公局）

在新建工程方面，112年已完成國2甲、國4豐潭段、國10燕巢交流道、國3接台66北入匝道，以及國1汐止交流道增設南入匝道等工程通車。另外，國1中豐交流道、五股交流道、林口交流道、北外環交流道以及國3金城交流道亦已陸續開工。113年預計將有國1接台74系統交流道、國1中港溪橋改建工程、國3霧峰系統南出匝道以及國3接台66等工程完工通車。期藉由工程手段，改善地方交通瓶頸，促進路網運轉效率，以縮短用路人行旅時間。

在交通管理方面，為改善道路壅塞問題，112年共針對18處重現性壅塞路段進行重點處理，透過大數據資料分析壅塞原因，規劃以短工期、低成本的交通工程對策進行改善，使尖峰時段壅塞比例平均降低6.1%。113年預計再針對國1北向線高架汐止端至汐止系統等18處檢討改善。

112年10月30日國1汐止南入匝道通車。（圖／高公局）

其中台北都會區國道路段是全國唯一沒有事故也會紫爆的路段，目前除國1台北南向出口匝道去年3月已拓寬為2車道外，國1北上線台北、圓山交流道改善工程預計117年6月完工，國1內湖到東湖雙向拓寬工程預計113年底完工，國1北上東湖到汐止系統路段車道配置調整，則預計春節前完工，透過相關工程改善後，屆時壅塞情況將會消除。

另為加強重車管理，提升國道行車安全，持續推動建置主線篩選式動態地磅系統，112年啟用樹林南磅、后里北磅及田寮北磅等3處動態地磅，全線已啟用7處。另啟用後大貨車遵行免過磅比例高達9成，顯示動態地磅亦能有效減少大貨車過磅所需停等時間，提升過磅效率。113年將再啟用樹林北磅、後龍北磅以及新營南磅，同時在年底完成龍潭北磅、後龍南磅以及新市北磅的建置工作。

國1接台74系統交流道預計113年5月通車。 （圖／高公局）

在便民服務方面，高公局持續致力於服務區品質提升，112年15處服務區全數榮獲ISQM國際服務品質認證，全線公廁獲地方政府評鑑為特優級比率達100%。另服務區招商改採ROT方式辦理，引進民間資源將既有設施加以增改修建，目前東山、新營、關廟、古坑、南投服務區已完成全面換裝，預計113年第4季再將清水、西湖完成改裝，讓原本漸趨老舊的服務區以嶄新風貌提供服務。因應國6沿線觀光發展需求，以環境生態為本理念規劃的東草屯休息站，也預計在113年年中完工啟用，屆時將能夠提供用路人更加完善的行旅服務。

隨著國內電動車數量快速成長，高公局自110年起即推動服務區設置充電樁，112年再陸續啟用關西、泰安、仁德及蘇澳等站，除將功率升級為350kW，並讓各品牌電動車都可隨插即用，同時亦在關西及泰安南站設置大型車充電樁，提供更全面、更便利的充電服務，而針對目前尚未提供充電服務的8處服務區，也已規劃於113年8月完成建置營運，屆時將全面串聯國道充電路網，讓用路人在服務區能夠將身心與車輛都加滿能量，享受愉快旅程。

高公局強調，讓用路人享有最好的服務以及獲得用路人最高的滿意度，是其一直以來積極努力的方向。展望未來，將持續以民為本，秉持專業，為用路人提供安全、舒適及便捷的優質國道。

國3接台66系統交流道預計113年10月全線通車。 （圖／高公局）

更多 CTWANT 報導