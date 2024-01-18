苗可麗跟劇中老公洪都拉斯海報相當逗趣。（Netflix提供）

洪都拉斯與苗可麗在Netflix超前衛激情華語輕喜劇《愛愛內含光》 飾演邱家爸媽，兩人精彩詮釋現實生活中老夫老妻間無性無愛的卡關狀況；苗可麗飾演邱家女主人、一位傳統家庭主婦，她與邱爸婚姻長跑33年，卻在小年夜目睹邱爸自己在房間DIY，兩人感情陷危機、瞬間引爆家庭戰爭，而孩子們則各個都沒按照她的期待而活，生活重心消失後，她也越來越依賴信仰來尋求歸屬，沒想到有一天，邱爸竟突然失蹤！

兩人首次飾演夫妻，苗可麗透露她跟洪都拉斯的頻率相近，合作起來非常舒服愉快：「蠻有老夫老妻的的熟悉感，但他的喜感也常讓大家失控笑場！我想跟他拍戲要克服的應該是忍住不出戲！」

苗可麗笑說洪都拉斯DIY被她抓包的那場戲讓她印象深刻：「戲裡要生氣又尷尬又要感到難堪，可是現實生活裡我是想笑的！因為想像他要在我叫他的那一剎那，驚嚇中還要高潮！哇！那演技不是一般，光講我就超多畫面，但他演的真好，可能有經驗！一喊卡我就大笑了！」

洪都拉斯同感和苗可麗飾演夫妻的感覺非常好：「她在劇中有一股傳統女性的堅持，嘴裡雖然一直念家人，可是還是心甘情願做家務事、撐起整個家庭，對於出包的家人最後還是以柔軟的心接受所有事。」

至於拍攝中最有趣的事，洪都拉斯直呼：「就是邱媽很喜歡一直挑逗老公！」兩人總要很親暱地互動，讓他很不好意思。洪都拉斯也分享，邱爸這個角色雖然表面上非常的軟弱，但私底下卻是一個肯負責任的男人，且劇中子女們都能很理性地去溝通、抒發想法，讓他深刻體會天下父母心的心情。