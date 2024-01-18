柯震東與詹子萱劇中原是性事合拍的固定炮友。（Netflix提供）

巫建和、林哲熹譜男男戀。（Netflix提供）

巫建和、林哲熹譜男男戀。（Netflix提供）

夏于喬、馬志翔劇中爆夫妻性事危機。（Netflix提供）

夏于喬、馬志翔劇中爆夫妻性事危機。（Netflix提供）

Netflix超前衛激情華語輕喜劇《愛愛內含光》 將於2月2日全球獨家上線。該劇大膽談性，破除台灣家庭對性與愛閉口不談的文化，藉由家中各年齡層的愛戀故事，帶出不同階段的戀情中可能遭遇的兩性議題。17日釋出邱家4組CP海報，包括主角詹子萱與柯震東、林哲熹與巫建和，夏于喬與馬志翔、苗可麗、洪都拉斯，透過可愛逗趣的「床上」風格搭配吸睛標語，凸顯四組不同類型和人生階段的感情困境。

新銳演員詹子萱飾邱曖與平克（柯震東 飾）為性事合拍的固定炮友，兩人立下「做愛不戀愛」、「性愛分離」守則，卻在逐漸愛上彼此的過程中，相互檢視過往遭受家庭的影響，導致兩人不願相信愛情，在性愛迷障中學會坦承自我；首次擔任影集女主角的詹子萱直呼：「非常期待、緊張、焦慮。」，但正是因為這些感受，讓她更想好好挑戰邱曖這樣的角色。

她回憶印象最深刻的是一場邱家年夜飯的戲。詹子萱談及這頓荒謬年夜飯的拍攝過程，表示自己和柯震東都不斷笑場：「從開始排戲，我跟柯震東笑點就莫名被戳中，兩個人都憋不住，那一刻就覺得在餐桌上的對話，一切都好荒謬！」

為了飾演既是熱蠟除毛師又是性知識網紅的邱曖，詹子萱還為此去除毛店學習、上親密戲課程、網紅企劃和做頻道內容等的討論，表示親身學習讓她在揣摩角色上幫助很大。

柯震東談及角色性格，則認為平克是一個受家庭背景影響，還在尋找自己的目標、對愛情和家庭不太信任，以及有一些恐懼感的男生，所以往往在感情要準備發展到某一個階段的時候自己會先退縮，用一種自以為帥氣的方式抽離。他坦言揣摩角色的部分其實跟導演聊蠻久，也嘗試在生活周遭找類似的人，分享道：「畢竟也30幾歲了，所以在人生中其實都有遇過很多不同性格的人，他們身上都有和角色相似或不相似地方，然後再把那些特質匯集成那樣的角色。」

同樣陷入糾葛的第二對CP林哲熹與巫建和，由智商超高邱家唯一兒子宥森（林哲熹 飾），以及深櫃8＋9賭場經理阿嶽（巫建和 飾）組成，兩人在賭場相遇，結伴開啟地下賭場生意，未料在一次共患難中如同天雷勾動地火般，竟在菜市場擦出烈火，卻又在看似即將步入穩定關係時，阿嶽因奶奶病危突然不告而別，而宥森的爸爸（邱爸）也離奇失蹤，兩人在最艱難的時刻，學會互相扶持、正視自己最脆弱的一面。

兩人的激情戲也成超大看點，甚至在靈堂前上演激情戲；林哲熹直言這場戲很挑戰：「它的難度是要配合攝影機慢慢地往前，所以其實在畫面看不到我的地方我們都很忙，一出畫面就要趕快接到下一段的動作進來，最後一個要把建和扛起來的畫面，旁邊其實有放一張椅子和工作人員待命，一到那邊他就要脫好褲子被放到我身上。」

巫建和也分享兩人合作親密戲的心得，表示：「這次親密戲在事前都有和導演、攝影師和親密指導一起討論，整個過程很輕鬆自在，也感受到哲熹的敬業。」不過他印象最深的卻是林哲熹的鬍渣「真的好刺」，親到他的臉被刮得好痛，搞笑說：「原來這是與男生熱吻的一個煩惱。」

夏于喬、馬志翔詮釋「七年之癢」婚姻難關，夏于喬飾演邱家大姐邱葳，在學生時期與學校教授（馬志翔 飾）經歷轟轟烈烈師生戀，最後修成正果，卻越來越不「性」福，不僅兩人感情降到冰點，馬志翔身邊更出現女學生（王渝萱 飾）勾引示好，面對各方來襲的壓力，兩人面臨如何重新點燃以往的恩愛之情的考驗。

夏于喬談及與馬志翔的親密戲，透露正式拍攝時非常順利，心情也不會太緊張：「在拍攝和馬哥的親密戲之前，我們兩人都已經有在親密指導的排戲下排過好幾次，親密指導也會讓我們熟悉彼此的身體。」另外，也大讚馬志翔非常照顧對手演員，為了不把身體的重量壓在她身上，馬志翔都用雙手撐著，到最後看到他撐到兩隻手都在發抖了，讓夏于喬直呼他真的很辛苦。

馬志翔也對劇組的嚴謹保護感到很有安全感，他和夏于喬有在床上、浴室甚至學校樓梯間的親密戲，和王渝萱也有在教室裡的情慾戲，他直呼兩位演員都非常專業且敬業，與她們合作起來很開心且學到很多：「她們私下都很健談、好相處，工作的溝通上我們都很直接且互相信任，是一個愉快的工作經驗。」