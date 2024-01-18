【全程字幕】立院龍頭之爭！傳國民黨推韓國瑜配民眾黨「他」 柯文哲愣數秒：畫面太有趣 @ChinaTimes

立法院新會期將面臨三黨不過半，立法院長傳出「韓昌配」，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，韓國瑜、黃國昌配，這是不是沐猴而冠？正副院長是一個國家的象徵，這對國家是好的嗎？媒體人吳子嘉認為，柯建銘出這一招，就不可能有綠白合的可能性。

吳子嘉17日在《關鍵時刻》節目中表示，柯建銘和柯文哲是很早的老朋友，剛開始民進黨沒有人接受柯文哲，是柯建銘一直力推，所以柯文哲到卸任台北市長， 他們的關係都還維持良好，比如柯建銘在新竹罵高虹安，柯文哲從來沒有惡言相向，因柯建銘曾幫柯文哲很多忙。柯建銘當然了解柯文哲，所以柯建銘知道這不可能合作， 也許他會覺得柯很難搞。

吳子嘉接著表示，柯建銘出這一招，就不可能有綠白合的可能性， 談都不要談。主持人問，以後綠白會不合嗎？吳子嘉表示，絕對不可能。

針對柯建銘稱「韓昌配」是沐猴而冠的說法，吳子嘉覺得，韓國瑜是選過總統的人，不管他選總統之前如何，他不會是沐猴而冠的人，因此，他質疑是在罵黃國昌。