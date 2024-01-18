【全程字幕】立院龍頭之爭！傳國民黨推韓國瑜配民眾黨「他」 柯文哲愣數秒：畫面太有趣 @ChinaTimes

新國會2月1日上任後，將選出未來四年的立法院長。至於誰會是立法院長？媒體人黃暐瀚認為是國民黨新科不分區立委韓國瑜；若白營這8位不分區立委全部都投自己，第二輪院長投票，韓國瑜就是54票，現任立法院長游錫堃就是51票，韓國瑜就可以成為院長。

黃暐瀚17日在《關鍵時刻》節目中表示，誰會當立法院長，他的答案是韓國瑜。主持人問，確定韓國瑜了嗎？

黃暐瀚接著表示，民眾黨裡有很多不同的意見，現在民眾黨中央核心4人小組，就是柯文哲、黃珊珊、周榆修、陳智菡，他們是第一層，第二層有30個，包含各地的主委等等。

黃暐瀚預測認為，若藍綠都不想跟白合作，可是藍綠都需要白營這8票，白營又不想要跟綠合作變小綠，跟藍軍合作變小藍，所以最後白營這8位不分區立委全部都投自己。但是這樣的投法，根據立法院的院長副院長選舉辦法，第一輪就不會過，韓國瑜就會是54票，游錫堃則是51票；第二輪一樣是投出54比51，就可以成為院長，那個人就是韓國瑜。