台灣巴黎奧運參訪考察團在當地時間17日原本預計要考察柔道競賽場館，因為負責接待的場館經理要搭乘的火車取消，未能準時出現帶考察團視察場館，也讓中華柔道隊總教練劉文等和體育署署長鄭世忠等考察團貴賓撲了個空。

在巴黎知名地標艾菲爾鐵塔前的戰神廣場體育館，是搭建於2021年的木造結構體育館，也是一座臨時體育館，巴黎奧運結束後，預計在2024年秋天拆除，設備移至其他地點用於各項規劃項目上，移建地點待決定，這次考察團為了視察戰神廣場體育館狀況，中華奧會及合作的旅行社多次來回和巴黎奧運籌委會及各場館接待負責人聯繫，原本籌委會已確定此行台灣參訪團可以進入場館參觀，不料負責接待的場館經理因為要搭乘的火車取消未能準時現身，包括柔道隊總教練劉文等等考察團成員在下雨且寒冷的天氣下，於場館外等待20分鐘後得知場館經理沒能來，只能無奈離開。

儘管無法進入戰神廣場體育館考察場地配置和動線，劉文等評估奧運等級賽事場館水準應該不會差太多，對於巴黎的印象是民眾熱衷柔道運動，觀賽素質也高，也總能坐滿場館為選手加油，奧運期間這樣對柔道運動的熱情，或許會給地主選手相當多精神鼓舞上的優勢。

劉文等提到，奧運積分各量級排名在前17名選手能獲得奧運參賽資格，每個國家地區奧會各量級僅有1名代表選手，截至17日國際柔道總會官網顯示的奧運積分排名，楊勇緯在男子60公斤排第2，連珍羚在女子57公斤級排第13顯示都是取得資格，女將林真豪雖在女子48公斤級排第28名，扣掉名次重複國家和2名地主選手，剛好在第17名安全名單。

負責帶台灣巴黎奧運考察團參訪戰神廣場體育館的場館經理，因為火車取消未能準時出現，讓柔道隊總教練劉文等無緣在這次考察進入場館視察。（體育署提供）