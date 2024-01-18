今天各地大致晴到多雲，東半部有局部短暫雨，明天（19日）鋒面接近，北部晚上轉雨；周六（20日）東北季風增強，北台灣開始降溫，各地都有降雨機率。周日（21日）起寒流南下，氣溫逐日下降，下周二至周四（23至25日）最冷下探6度，1500公尺以上高山降雪機率高，陽明山也有機會下雪。民眾關心這波寒流是否和2016年的「霸王級寒流」相當，氣象專家吳德榮直言「有很大差距」不過天氣極濕冷，應注意保暖。

吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今各地晴朗穩定、氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼，各地氣溫：北部13至27度、中部14至28度、南部13至29度、東部11至28度。

中央氣象署指出，明天鋒面接近，天氣逐漸不穩定，水氣增多，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，北部晚上開始下雨；周六中部以北及東半部有局部雨，南部也有局部短暫雨。

周日起鋒後的「緩進式寒潮」逐漸南下，氣溫逐日下降轉冷，下周二至周四清晨氣溫降至最低，台北觀測站降到10度以下，部分平地下探6度。吳德榮表示，這波寒流強度與2016年的「霸王級寒流」有很大差距，但天氣極濕冷，應注意保暖。

吳德榮指出，下周一、二中部以北、高度1500公尺以上高山包括太平山、拉拉山、合歡山等有降雪機率；氣象粉專「林老師氣象站」表示，北市陽明山降雪機率也達75％。