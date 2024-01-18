中國大陸人口眾多，在國際觀光市場向來是各國爭取的重要客源，2022年底中方解除新冠肺炎疫情出國管制手段以來，陸客更是東南亞國家鎖定對象。越南媒體報導，訂房平台Airbnb數據顯示，這個冬天陸客海外旅遊十大「心頭好」已無越南一席之地，與榜首泰國相較已是兩樣情。

2024年到來，全球觀光大戰延續2023年熱況，持續激戰。《越南快訊》（VnExpress）16日報導，根據美國度假住宿房源平台業者Airbnb搜尋數據顯示，從去年（2023年）1月1日至9月30日，中國大陸用戶搜尋入住時間為去年12月22日至今年2月29日的海外房源結果顯示，泰國在2023-2024冬季假期搜尋量前20名的國家之中位居冠軍，日本排名第二，紐西蘭站上第三名，其次是澳洲與美國。

泰國並非唯一上榜的東南亞國度。馬來西亞、印尼分居第六、第七名。第八名到第十名依序為英國、挪威、南韓。

在中國大陸市場，Airbnb有個中文名字叫做「愛彼迎」。負責南亞、印度與香港台灣市場的Airbnb地區總經理巴札吉（Amanpreet Bajaj）說，泰國一直是陸客的熱門目的地，Airbnb樂見泰方今年年初宣布中、泰雙方今年3月起對於彼此的公民提供永久免簽優惠，這會進一步推動入境泰國旅遊業的發展。

在新冠疫情爆發大流行之前，陸客是泰國與越南的最大旅遊市場。2019年赴泰國旅遊的中國大陸旅客逾1100萬人次，在外國遊客之中佔比超過4分之1；同一年造訪越南的陸客人數為550萬旅次。

泰國去年接待入境的外國旅客總計約2800萬旅次，其中陸客為351萬旅次，距離泰國政府預設陸客入境目標旅次500萬有一段距離。去年赴越南旅遊的陸客降為174萬人次。