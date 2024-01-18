副總統、民進黨主席賴清德剛當選新任總統，太平洋島國諾魯在15日宣布與台灣斷交。對此，港媒今（18日）分析，賴才剛當選，就要面臨艱困的兩岸關係、國際局勢變化，接下來還有立法院長龍頭之爭、行政院組閣、整合黨內派系等等，難題不少。

拜登政府指派的「美國跨黨派資深代表團」，15日分別拜會蔡英文總統和賴清德，美國前副國務卿史坦柏格強調，美國政策具有一貫性，堅持以和平方式解決兩岸議題，重視對話的重要性，並避免任何單方面改變現狀的行為。

根據《中評社》今分析指出，美方此行也與在野黨領袖會面，是否希望藉由國會力量來牽制賴清德，避免賴越走越獨？至於蔡英文還沒下台，諾魯又斷交，除了給賴警示外，某種程度也希望蔡能夠做好控管。

該篇報導認為，賴清德除了要處理對外與兩岸關係。接下來就是面臨2月1日立法院正副院長改選，以及520上任前夕的內閣佈局，是要新潮流拿嗎？還是要派系共治。