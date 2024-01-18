戰績不佳的暴龍繼續清倉，根據ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）消息，溜馬、暴龍和鵜鶘完成三方交易，轉隊傳聞纏身的暴龍主將席亞卡（Pascal Siakam）將轉戰溜馬，和哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、邁爾斯透納（Myles Turner）組建新三巨頭。
具體交易細節如下：溜馬將布魯斯布朗（Bruce Brown）、恩瓦拉（Jordan Nwora）和3個首輪籤送往暴龍，得到席亞卡；鵜鶘則將小路易斯（Kira Lewis）交易到暴龍，再把2024年次輪籤給溜馬。
29歲的席亞卡是聯盟著名的體能怪物，近2個賽季都是場均出賽時間最多的球員，2019年攜手「可愛」里歐納德（Kawhi Leonard）奪得總冠軍，後來成為暴龍當家球星，而隨著阿奴諾比、席亞卡接連離開，當年奪冠的球員陣容只剩下布契（Chris Bouche）還待在暴龍。
沃洛納斯基補充消息，席亞卡會繼續穿上43號球衣，並對加盟溜馬感到興奮，並期待和球隊簽下長約。溜馬也為了清出空間迎接席亞卡，將詹姆斯強生（James Johnson）給裁掉。根據其他消息來源，鵜鶘參與這場交易的原因是為了避開 1800 萬美元的奢侈稅。
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