一名在汽車旅館工作的網友分享，他曾遇過一位奇葩客人，每次入住都會狂掃飯店備品，如果是房間裡面的，當然沒問題，但這位客人每次都會把手伸到飯店的備品車上面拿，讓他看了很無奈，只能耐心制止，後來客人退房了，意外發現房間裡的蓮蓬頭也跟著消失了，讓工作人員全都傻眼，也引起網友討論。

一名網友在臉書粉專《靠北住宿2.0》上分享，他在汽車旅館工作，有位客人每次入住都會拿走飯店的備品，如果是房間的備品，那當然沒有問題，但誇張的是，這位客人偶爾會直接從飯店的「備品車」上拿取，讓工作人員全都看呆。

原PO表示，制止這位客人拿備品車上的東西2到3次以後，對方才停手，本以為事情就這樣過了，沒想到客人退房以後，房務人員進去清掃卻發現「蓮蓬頭」不見了。

貼文引起網友討論，「我們曾一個月不見2台電扇，而且還是14吋立扇」、「要來住宿還是來協助搬家」、「家裡的壞掉了，來汽車旅館換一個」、「卡住了，所以帶著去就醫，請原諒」、「我遇過帶自己家用舊了的蓮蓬頭來汽旅換」、「「真的很會玩欸」、「蓮蓬頭真的太扯」。