作家H（陳鴻儀）去年8月認愛迪化街名門前媳婦陳珮甄（Selena），並於同年12月求婚成功，喜訊宣布不到一個月，兩人就爆出摩擦，在網路上隔空抒發心聲，讓外界霧裡看花。最近50歲的作家H近日上節目中分享與陳珮甄的甜蜜相處，透露為了能同房睡，他最近動了止鼾手術，改善打呼問題。

前陣子作家H和愛妻陳珮甄發生衝突，兩人各自在社群平台上發聲，作家H一度說出：「就結束吧」、「她太好了，我配不上」等字眼，不過隨後兩人刪文已經和好。最近作家H在節目《命運好好玩》中透露夫妻倆日常甜蜜小事，他表示陳珮甄一直以來都淺眠，睡覺都得要戴耳塞和眼罩才能睡，自己容易打呼，常常兩人同時被呼聲吵醒，「我們第一次嘗試要一起睡覺，總是到了一定的關係，睡到天亮我醒過來，發現我旁邊沒有人，她跑到我隔壁房間去睡，她說她真的沒有辦法，她說震到整個房子都在震動那樣。」

作家H為愛動了手術。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube）

最近作家H動了手術，打呼的狀態好許多，笑說：「以前都沒有人跟我講，以前的人都忍得住，不知道為什麼這個人忍不住啊！動了手術，到目前為止，我也還是只跟她睡過一次。」唯一一起睡的那次，陳珮甄戴了強效耳塞，雖中間醒來3次，但還是可以睡到天亮。