「國光女神」許薇安擁有甜美臉蛋與傲人上圍，在IG擁有128萬粉絲追蹤；不過今（18）早她卻突然在社群發文透露，自己罹患罕見疾病「貝爾氏麻痹症」不僅半邊臉沒有知覺，連眼睛與嘴巴附近的肌肉都無法控制，目前自己暫停工作，努力治療中。

許薇安今（18）早在IG發文表示，在每天忙碌的工作與身心壓力之下，某天早起時突然感覺自己半邊臉沒有知覺，「一隻眼睛閉不起來，喝水漱口吃東西都會漏風流出來，一隻眼視力也模糊看不清楚」到院經斷層檢查後被醫師告知罹患精神失調「貝爾氏麻痹症」這種病因至今病因不明，目前醫學多推測與病毒感然有關，好發在季節交替時，且不分性別與年齡，任何人都有可能發生。

然而，目前該病沒有根本醫治的藥物，所以她目前治療方法主要是服用類固醇，但每天對於恢復得期待，最後卻都落空時，讓她坦言「每天看到自己都覺得驚心動魄，很難熬，很痛苦，更不敢出門面對人群，瞬間讓我人生down到谷底，天天自己一個人的時候獨自流淚痛哭，帶面對所有人關心時依然坦然笑笑說沒事」。

對此，許薇安以自身經驗向大家呼籲「工作不要太操勞太勞累，任何年紀都不可忽視自己的身體，身心健康真的非常重要，不容忽視」，目前她將所有工作推掉，僅接簡單、無須露出表情的業配，她透露，日常大多以針灸、電療和復健為主，自己也會努力調整好自己的身心狀態，讓自己慢慢好起來，「最後，拜託不要過度關心我，不然我覺得我好像很可憐很異類」。