大陸外交部網站18日消息，中國外交部部長助理農融17日在上海與菲律賓外交部副部長拉扎羅共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制(BCM)第八次會議。雙方就南海形勢和各自關切的涉海問題坦誠、深入地交換了意見，雙方一致認為要不折不扣落實兩國元首就涉海問題達成的重要共識，強調南海的和平穩定符合中菲共同利益，也是地區國家的共同目標。雙方重申南海爭議不是雙邊關係的全部，認為保持溝通對話對維護海上和平穩定至關重要。

雙方同意進一步完善涉海溝通機制，繼續通過友好協商妥善管控涉海矛盾分歧，處理好海上緊急事態，特別是管控好仁愛礁現地局勢，不斷推進海上務實合作，為中菲關係健康穩定發展創造良好條件。

中方還就涉台問題向菲方提出嚴正交涉，要求菲方切實恪守一個中國原則，立即停止在涉台問題上的錯誤言行。菲方重申堅持一個中國政策，將繼續予以切實落實。

中菲兩國外交、國防、自然資源、生態環境、交通運輸、農業、海警等部門代表出席會議。