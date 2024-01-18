新竹市長高虹安提告再吞敗！名嘴周玉蔻在2022年新竹市長選舉期間，在臉書發文指鴻海創辦人郭台銘反對高女與助理李忠庭交往男女朋友，是李「當時有老婆」，稱2人2019年交往時李仍有婚姻關係，影射高是「小三」，高怒控周加重誹謗等罪，台北地檢署去年不起訴周女後，高女一度在臉書發文怒批「台灣的司法正義休克」，並聲請再議，但台灣高檢署審查後，認為北檢偵查完備，駁回高女再議，周女獲不起訴確定。

高虹安於2022年新竹市長選舉期間，針對被影射論文抄襲、「小三」等不實言論，陸續向北檢提告旅美教授「翁達瑞」、資深媒體人馮光遠、名嘴周玉蔻等人，迄今全部敗訴收場。

依《刑事訴訟法》規定，高虹安若不服再議結果，仍可向轄區一審台北地院聲請准許提起自訴，尋求司法救濟，但是目前實務上再議遭駁回後，聲請准許自訴案件獲法官裁准的比率極低，因此高虹安要說服法官准許自訴審理此案，是有相當難度的。

周玉蔻2022年11月2日在臉書發文，指邱姓名嘴在《辣新聞152》節目上說，郭董反對高虹安與李忠庭助理交往男女朋友，是「人家當時有老婆」、「2019年與李男交往，李男仍有婚姻關係，時值國民黨初選前後」，高女認為周女影射她是介入李婚姻的「小三」，並影響選舉，向北檢控告周加重誹謗、違反《選罷法》。

北檢調查時，高虹安證稱，她2018年3月認識郭台銘，同年5月進入鴻海任職認識李忠庭，但李男早於2015年5月1日就與前妻離婚，檢察官一度調閱李男戶籍資料確認。

周玉蔻辯稱，消息來源是邱姓、徐姓名嘴，2人有向鴻海相關人採訪查證過，並在《辣新聞152》節目評論此事，她只是引述2人說法，並將節目內容重點貼在臉書上。另邱姓名嘴證稱，有向郭台銘貼身助理查證過，郭反對2人交往的理由，是調李求職時的人事資料，發現李寫「已婚」，李事後離婚，她並不清楚，而徐姓名嘴則指其消息來源也是邱姓名嘴。

檢察官調查後認為，周女依據消息來源發表言論，其言論縱非精確，但並非全然無據，她說法雖與事實不盡相符，但無法排除其主觀上認有當理由確信為真實，罪嫌不足，去年12月7日不起訴。

高虹安得知周獲不起訴後，在臉書發文指檢察官既然已認定周所言「與事實不符」，就應考量她不實言論造成被影射當事人親友遭肉搜霸凌、當事人聲譽與生活都受到極度嚴重的侵害。

高虹安並稱周玉蔻消息來源邱姓、徐姓名嘴自始至終都未向當事人求證，僅憑耳語謠言就逕自採信，完全違反新聞倫理「反覆查證真實為上，絕不偽造作假」，檢察官所謂「雖非事實但仍有據」來源，竟是如此輕率而不負責任，強調將以其他司法途徑捍衛權益，也表達對於以不實謠言攻擊政敵、甚至波及無辜當事人親友的離譜行徑，最沈痛的抗議。

事後高虹安向台高檢聲請再議，但經台高檢署審查後，認為再議無理由，駁回高女聲請，周玉蔻因此獲不起訴處分確定。