【全程字幕】立院龍頭之爭！傳國民黨推韓國瑜配民眾黨「他」 柯文哲愣數秒：畫面太有趣 @ChinaTimes

立法院新會期將面臨三黨不過半，立法院長傳出「韓昌配」，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨（17日）接受網路節目專訪表示，韓國瑜、黃國昌配，這是不是沐猴而冠？正副院長是一個國家的象徵，這對國家是好的嗎？對此，媒體人黃暐瀚昨在政論節目中分析，關鍵時刻老柯出口，但整集基本上都在罵黃，主因為「新仇舊恨」。

「關鍵時刻老柯出口」，黃暐瀚在《關鍵時刻》中分析，柯建銘通常在立法院連訪問都不多、不想上鏡頭，結果上節目專訪，稱韓國瑜、黃國昌配，這是不是沐猴而冠？但他認為，整集節目基本上都在罵黃國昌，主要跟「新仇舊恨」有關。

黃暐瀚進一步指出，2016年時黃國昌帶五個立委到立法院，就跟柯建銘作對，雙方搞的非常不愉快；因此他認為，柯未來不會給民眾黨8席不分區立委能在立法院呼風喚雨機會，「想都別想」。

至於柯建銘為何跑出來？黃暐瀚直言，真的太討厭黃國昌，柯已經鐵了心，憑柯在立法院調和鼎鼐20、30年的時間，沒有在怕的，所以斷絕跟民眾黨合作的路。

最後，黃暐瀚斷言，只要民眾黨不是自己拉下臉說「不合作我也投給民進黨」，那麼游錫堃不會當選院長，韓國瑜經過兩輪投票以後會變成新任的立法院長！