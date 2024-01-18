【全程字幕】立院龍頭之爭！傳國民黨推韓國瑜配民眾黨「他」 柯文哲愣數秒：畫面太有趣 @ChinaTimes

立法院即將在2月1日開議，其中國民黨立委當選人韓國瑜的動態最受關注，對此，資深媒體人謝寒冰直言，當立法院長不是韓該展現的功能，他個人希望，看到韓去當質詢官員的立委。

謝寒冰昨（17）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，雖然國民黨這次選舉是以「韓國瑜當立法院長」為號召，來去吸引不分區立委選票，但韓當院長和立委還是有差別。

在謝寒冰看來，韓國瑜應會是個相當不錯、會協調的立法院長，因為韓個性大氣，且和綠營政治人物私底下的交情不錯，但這不是韓應該展現的功能，他比較希望，看到韓當質詢官員的立委，因為當立法院長只能敲槌子，沒什麼意思。另外，謝寒冰也建議，國民黨人才濟濟，其實可以找其他人當院長。

另外，同台來賓、資深媒體人黃揚明指出，若韓國瑜當立法院長，未來國慶日時的「Taiwan National Day」字樣就不會再出現了，因國慶都是由立法院長當籌委主委，若國民黨拿下這個位置，會一定程度上不讓綠營踩紅線。