【全程字幕】給小草的一封信...直指台灣投開票「超級落伍」 柯文哲：內參民調禁得起考驗 @ChinaTimes

2024年大選13日落幕，民眾黨總統候選人柯文哲以369萬466票落敗，但民眾黨仍拿了8席不分區立委，成為國會關鍵少數。柯文哲昨（17）日在YouTube上傳標題為「給小草的一封信」的影片，除了感謝支持者外，也強調自己發布的民調經得起考驗，至少不是造假。另外柯也針對立法院長選舉一事提出3大原則。

柯文哲昨在影片中首先表示，選後幾天一直在回想過去一年發生的事情，對他來講是不可思議的奇幻之旅。柯文哲說他每做完一件重大事件的第一個念頭，就是 RCA（Root Cause Analysis），就是根本原因分析，基本精神是說，如果這件事情可以重來一次，怎麼做會更好，「所以反省、改進，一直是我們的DNA」。

「其實我內心還有一句話，真的很想講的，謝謝大家」。柯文哲感謝每位支持者陪他們拚到最後一秒，為了進步價值、美好台灣，不管是參加陸戰隊、背氣球、親自來參加造勢活動等，都讓柯看到各位義無反顧拚一次的決心。柯文哲直言，若沒有這些人，民眾黨不可能成為國會關鍵力量，民眾黨追求的公平正義也無法繼續前進。

柯文哲也提到，這場選舉仍創造新的台灣奇蹟，包括沒有辦募款餐會、沒有賣募款餐券，也沒有跟財團募款，憑著小額募款就把這場選舉打完了。「我們的選舉費用，絕對不到其他兩黨四分之一」，柯文哲說這對整個台灣的歷史有很大影響。

話鋒一轉，柯文哲表示，在這場選舉也看到幾個問題。首先，柯文哲說從疫情期間就發現台灣的數位轉型做得太差，這次的選舉全世界都關注，但各國媒體都在說台灣是資通訊大國，投開票的過程超級落伍。柯文哲認為，選舉制度應該還可以更改善，包括不在籍投票、網路投票，這都應該要做到，可以確保整個選舉更有效率。柯文哲也透露，在新的議會將提出不在籍投票、如何做網路投票等，因為政府若繼續守舊，只會造成人民不信任政府，最後對整個民主也失去信心。

另外針對民調問題，柯文哲強調，自己發布的民調都有提供Raw Data原始資料，也有提供它是怎麼分析的，所以知道它是符合科學也經得起考驗，至少不會是造假。然而，針對封關民調跟選舉結果有落差的部分，柯表示，還是要去做一些分析，因為民眾黨支持者包括年輕人、高學歷、中間選民，這批人投票率很低。此外，柯文哲說很多朋友也提到，他們雖然支持但都沒有去投票，因為還是有一大堆人要上班，而這也是每次投票再怎麼弄，投票率很難超過75%的原因。綜合上述原因，柯文哲說民眾黨支持者一個是投票率低，一個是比較不容易去投票，因為需要上班。

柯文哲也提到，民調封關後還是有發生很多事情，包括國家級警報、假冒鴻海創辦人郭台銘發的信件以及對手操作棄保等，其實都有效的影響民眾黨的選票。

選舉已過去，柯文哲強調，未來還是有很多工作要等著去完成，民眾黨在國會一定會發揮關鍵力量，強力監督政府，來確保台灣是一個公平正義的社會，包括國會改革、媒體改革、司法改革、永續健保、長照保險、人口問題、少子化、高齡化、低薪、通膨、能源問題，還有企業轉型、財政紀律、居住正義，都會繼續推動。

另外，針對立法院長的選舉，柯文哲表示，民眾黨還是有一些基本原則，包括一、民眾黨是一個有政治原則的政黨，不會因短期利益犧牲長期利益，不會為了少數人利益犧牲多數人利益，更不會為了政黨利益犧牲國家利益，會謹守政治價值。二、身為在野黨本來就應該監督執政黨，但也不會盲目的抗爭，讓這個國家停擺。三、民眾黨已提出要求，希望其他兩黨可以正面、具體的回應對國會改革的訴求。

柯文哲強調，在現行的政治體制之下，要有健全的國會，國家才有機會繼續往前走，不管是執政或選舉，對民眾黨而言，都是改變政治文化的社會運動，也希望立法院因為台灣民眾黨的壯大，可以更公開透明。