2024總統大選已於1月13日落幕，南韓一名派駐北京的記者李伐燦（이벌찬，音譯）今年1月3日為了台灣總統大選到台灣，發現兩岸有5大差異，包括網路自由、住宿自由、可在已故最高領導人銅像前舞蹈的自由、投票自由、集會自由等，最讓他吃驚的是，台灣人很關心政治，尤其是年輕族群，他大讚這是兩岸最大不同的地方，同時也讓他印象深刻。

李伐燦員於《朝鮮日報》指出，他派駐到北京1年，今年1月3日來到台灣，感受到兩岸有5大不同的差異。以網路來說，他表示在大陸沒有網路自由，Kakao Talk等通訊軟體完全無法使用，但在台灣沒有任何限制。

第二點是住宿自由，李伐燦指出，外國人入境大陸必須入住指定飯店，但到台灣可住自己喜歡的旅宿；第三是已故最高領導人銅像前跳舞的自由，在大陸一般人很難進到天安門，反觀在台灣不少民眾會將國父紀念館國父銅像前的廣場作為練舞的場域。

第四點和第五點和選舉息息相關，李伐燦說，第四點是投票自由，1月13日是台灣4年一次的總統大選和立法委員選舉，只要是年滿20歲國民，都有投票權，可是在大陸是極少數人才有投票權益，他說去年11月他曾到北京某處公寓的管委會選舉投票現場觀看，詢問現場50名住戶，多數人都不知道如何參與投票。

李伐燦說，第五點是集會自由，在台灣候選人可以舉辦造勢，不僅可任意喊口號，台下支持者也能批評執政黨，可是在大陸只允許民眾進行個人利益的集會活動。

最讓李星燦感到吃驚的是，台灣人對選舉、政治很有熱情，尤其是針對兩岸敏感議題，年輕人勇於在選舉中說出自己的想法，這就是台灣和大陸最不同的地方。