"Don't poke the bear" 👀



Novak Djokovic responds to a member of the crowd looking to get under his skin 🍿 pic.twitter.com/1S9wQxwemg — Eurosport (@eurosport) January 17, 2024

世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）持續遭遇艱難挑戰，澳網男單次輪碰上地主選手巴比倫（Alexei Popyrin），耗時3小時11分才以4盤收拾對手，寫下澳網30連勝。但因為對上的是地主球員，向來黑粉眾多的喬帥，也沒有意外和一名觀眾發生口角。

如同前役劇本，喬帥同樣丟掉次盤，讓比賽重回原點，不過喬帥在關鍵第3盤頂住壓力，化解了對方4個盤點，搶下聽牌優勢，最終以6比3、4比6、7比6（4）、6比3帶走勝利。36歲的喬帥坦承，自己還在努力尋找狀態，「特別在首輪比賽，要和那些帶著破釜沉舟的決心的球員對抗，我前兩輪的對手都非常優秀，我只能想辦法讓比賽在4盤結束，希望隨著比賽進行，我能夠再接再厲。」

即將踩著自家人往上爬，喬帥當然引起現場觀眾不滿，在第4盤雙方2比2時，疑似有球迷對著喬帥辱骂，硬脾氣的喬帥當然沒有順著球迷，直接走向觀眾席，要球迷下場對峙，喬帥賽後還原當時經過，「有一次我受夠了，我問他願不願意當面對著我說，但他沒有勇氣下來。如果你有種，如果你是男子漢，直接下來告訴我，讓我們討論一下，這就是我告訴他的，他後來在遠處向我道歉。」

喬帥在這場比賽的一發得分率來到82%，打出31個致勝球，但也出現32個非受迫性失誤。第3輪喬帥將對陣大會第30號種子、阿根廷好手艾切維里（Tomas Martin Etcheverry），後者前役以直落3打退法國老將蒙菲爾斯（Gael Monfils）。