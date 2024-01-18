物價飆漲讓民眾吃不消，一名網友表示，紅豆餅以前1個只要5元，後來直接翻倍變10元，沒想到最近竟看到1個賣20，他哀號「真的吃不下去了」。許多網友直言「超過10元就沒買過了」，甚至有網友在新竹看過1個賣70元。

一名網友在批踢踢發文表示，從小就喜歡吃紅豆餅，小時候1個只要5元，佛心店家甚至3個賣10元。他說後來漲到1顆10元，雖然價格翻倍，但還可以接受，沒想到最近看到1個賣20元，「真的吃不下去，但還是有人在買。」

原PO好奇「大家覺得紅豆餅漲到多少會忍無可忍？」貼文引發熱烈討論，許多網友表示「1個10元就不行了，我上次吃是3個10元」、「超過15就不行」、「15元是極限，所以很久沒吃。」

另外也有網友坦言20元不是最貴的，「我家這的違法路邊攤奶油1個25」、「我看過1個35、3個100的」、「現在都賣到1個40了」、「我在新竹還真的看過很普通的賣70」。