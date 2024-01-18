外資用腳投票，總統大選後連兩個交易日大舉落跑匯出，近千億元在台資金率先出走。

分析師表示，金融市場不僅面對紅海危機、北韓恫嚇、國際又擔心總統選舉結果可能引發台海緊張局勢升溫等，外資大竄逃情況下，亞股17日幾乎多慘跌收場。估台股短期內仍呈震盪格局，待美元轉弱、美債殖利率趨勢反轉、美股開始反彈，台股就出現止跌回穩的跡象。

【1】外資單日賣超782億 創史上第三高

國內金融市場17日上演股匯雙殺，外資賣超782.23億元，創下史上第3高，台股摜破季線，下跌185點、收在1萬7161點。外資拔腿狂奔，台北匯市也成為重災區，重貶1.97角，兩大外匯市場總成交額35.26億美元，爆出史上第6大巨量，也是近16年來最大量，外資逃殺力道愈演愈烈。

【2】台幣三天暴貶4.6角 央行罕見連兩天回應

新台幣17日重貶1.97角，收在31.589元，本周三個交易日累計貶值達4.6角，也讓中央銀行罕見連二日出聲捍衛強調，今年以來新台幣對美元貶值2.7％，小於日圓貶4.62％、韓元的4.18％及泰銖的3.87％，波動度小於其他主要貨幣，顯示新台幣仍維持長期以來「相對穩定」基調。

【3】紅海危機波連波 貨櫃航商THE聯盟 瀕臨解散

紅海危機持續升溫，促使全球多家航運商與能源公司陸續宣布繞道而行。其中英國能源巨擘殼牌（Shell）宣布無限期暫停紅海航線，日本郵船、商船三井與川崎汽船在內的日本三大航運商也擴大停駛船隻對象，從原本僅限於以色列相關船隻擴大至所有船隻都須避開紅海。

【4】Fed又放鷹 美元高飛 黃金仆街

美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）16日唱起鷹調，在確認通膨明顯走低前，不應貿然出手降息，此話一出市場對Fed3月降息的期待降溫，美元指數衝上1個月高點，美債殖利率隨之走揚。

【5】布林肯示警中國：全球經濟需要台海穩定

大選落幕，美中在台海問題上持續交鋒。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日表示，全球有半數商務都經過台灣海峽，中國近年採取的對台措施與其利益背道而馳。他強調美國與全球各國都關注台海和平穩定，重申不改變現狀。