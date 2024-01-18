現年65歲美國樂壇流行天后瑪丹娜（Madonna），2023年6月下旬嚴重細菌感染住進加護病房治療，巡演工作全部暫停，而今年瑪丹娜康復後再展開巡演，不過上週五（12日）她來到加拿大多倫多，疑似口誤向台下觀眾喊：「哈囉！波士頓」，令現場聽眾一陣錯愕，而瑪丹娜在緩頰自己口誤時，又扯到女神卡卡（Lady Gaga），遭到對方粉絲炎上。

綜合外媒報導，出道逾40載的瑪丹娜最近正在巡迴演出，這次也帶來了〈Hung Up〉、〈Holiday〉、〈Ray of Light〉等經典歌曲，讓台下粉絲聽得如癡如醉。然而瑪丹娜12日在多倫多巡演時，卻向聽眾說：「哈囉！多倫多」，她隨即更正並道歉，為了解釋錯誤她拿自身與女神卡卡舉例，表示：「要是有觀眾向她說，嘿，今晚要演出的女神卡卡，我也不喜歡這樣」，瑪丹娜繼續補充：「我是說…你知道，我並不是針對女神卡卡，我愛她」，觀眾才為此歡呼，娜姐又補了一句：「我喜歡任何比我矮的人」，影片曝光後，讓許多粉絲質疑為何道歉要牽拖女神卡卡下水。

Madonna jokingly mentions Lady Gaga after accidentally calling her Toronto crowd Boston:



“That would be like if you guys were saying ‘Hey, Lady Gaga’s playing tonight!’ I wouldn’t like that. I mean, nothing against Lady Gaga. Love her! I do! I love anyone shorter than me!” pic.twitter.com/QulS80P5fe — Gaga Daily (@gagadaily) January 13, 2024

據了解，女神卡卡因為單曲〈Born This Way〉經常被認為與瑪丹娜的〈Express Yourself〉相似而爆出不合，雖然在2019年二人一同出席奧斯卡頒獎典禮後，不合謠言稍有平息，但因最近事件，似乎又喧囂塵上。女神卡卡常稱瑪丹娜是她最大的的靈感來源之一，但瑪丹娜對於女神卡卡的評價向來不高，就連英倫傳奇才子艾爾頓強（Elton John）也為此在回憶錄中評論，兩首歌縱然有相似之處，但瑪丹娜對待女神卡卡的態度是「下流又無禮（nasty and ungracious）」的。