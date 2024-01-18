We are absolutely devastated by Dejan Milojević's sudden passing.



This is a shocking and tragic blow for everyone associated with the Warriors and an incredibly difficult time for his family, friends, and all of us who had the incredible pleasure to work with him.



We grieve… pic.twitter.com/0wExlLlu5z — Golden State Warriors (@warriors) January 17, 2024

NBA傳出不幸消息，勇士助理教練米洛傑維克（Dejan Milojevic）昨（17日）和球團人員共進晚餐時，在餐廳突然心臟病發，緊急被送往醫院並進行手術，但最終仍回天乏術，享年46歲。聯盟也宣布18日勇士客場交手爵士的比賽延期。

米洛傑維克出生於塞爾維亞，在歐洲籃球界征戰15年之久，拿下3座亞得里亞海聯賽MVP，2001年代表塞爾維亞摘得歐錦賽金牌，球員生涯結束後，米洛傑維克繼續以教練身分活躍於籃球圈，著名子弟兵包含金塊超級中鋒約基奇（Nikola Jokic）、快艇長人祖巴茲（Ivica Zubac）、畢塔吉（Goga Bitadze）和肯卡（Vlatko Cancar）。

帶領球隊贏得蒙特內哥羅聯賽冠軍後，2021年米洛傑維克轉戰籃球最高殿堂，成為勇士助教，第1個賽季就為勇士奪下總冠軍。米洛傑維克擅長開發鋒線球員，盧尼（Kevon Looney）、歐托波特（Otto Porter）、畢耶利察（Nemanja Bjelica）為勇士做出不小貢獻，儘管本季球隊戰績讓人失望，年輕小將庫明加（Jonathan Kuminga）、傑克生戴維斯（Trayce Jackson-Davis）都在米洛傑維克調教下展露頭角。

共事將近3年，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）悲痛哀悼，「米洛傑維克突然離世，令我們感到萬分痛苦，這對勇士球團每個人來說，都是一個讓人震驚和悲慘的打擊，而對他的家人、朋友和與他共事過的人來說，這也是一個艱難時刻。」