NBA傳出不幸消息，勇士助理教練米洛傑維克（Dejan Milojevic）昨（17日）和球團人員共進晚餐時，在餐廳突然心臟病發，緊急被送往醫院並進行手術，但最終仍回天乏術，享年46歲。聯盟也宣布18日勇士客場交手爵士的比賽延期。
米洛傑維克出生於塞爾維亞，在歐洲籃球界征戰15年之久，拿下3座亞得里亞海聯賽MVP，2001年代表塞爾維亞摘得歐錦賽金牌，球員生涯結束後，米洛傑維克繼續以教練身分活躍於籃球圈，著名子弟兵包含金塊超級中鋒約基奇（Nikola Jokic）、快艇長人祖巴茲（Ivica Zubac）、畢塔吉（Goga Bitadze）和肯卡（Vlatko Cancar）。
帶領球隊贏得蒙特內哥羅聯賽冠軍後，2021年米洛傑維克轉戰籃球最高殿堂，成為勇士助教，第1個賽季就為勇士奪下總冠軍。米洛傑維克擅長開發鋒線球員，盧尼（Kevon Looney）、歐托波特（Otto Porter）、畢耶利察（Nemanja Bjelica）為勇士做出不小貢獻，儘管本季球隊戰績讓人失望，年輕小將庫明加（Jonathan Kuminga）、傑克生戴維斯（Trayce Jackson-Davis）都在米洛傑維克調教下展露頭角。
共事將近3年，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）悲痛哀悼，「米洛傑維克突然離世，令我們感到萬分痛苦，這對勇士球團每個人來說，都是一個讓人震驚和悲慘的打擊，而對他的家人、朋友和與他共事過的人來說，這也是一個艱難時刻。」
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