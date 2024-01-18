新北去年發生校園喋血案，國三男學生日前因故遭同學持彈簧刺頸、捅胸，最終傷重不治，案情曝光震驚社會。受害楊姓男學生家屬昨（17）日進行「五七」法會，母親注視孩子生前最愛的書籍，抑不住心中悲痛，更直言：「希望能夠修法，將刑法適用年齡下修，讓其他孩子能夠不再遇到這種事」。

根據《自由時報》報導，受害楊姓男同學的母親昨天在「五七」法會上目睹孩子生前最愛的一本書時，神色哀慟，並難過地自語：「寶貝，這是你走的第23天，這是你最喜歡的書，今晚媽媽陪你一起看」。同時，楊母也喊話，希望國家能夠修法，並將刑法適用年齡下修，「讓其他孩子能夠不再遇到這種事。」

新北市某國中少年持彈簧刀攻擊男同學造成大量失血致死，該校去年設立追思小站，讓同學放上折的紙鶴、小卡追思。（圖 / 民眾提供）

新北市板橋區前行政顧問石一佑也轉述楊母的心聲，稱孩子走得很冤枉，直指凶手前科累累，若不祭重懲怎能服眾，否則幾年後出來又依然故我，一次次地重新來過，甚至成年後還不留任何紀錄，對死去的孩子是不是太不公平？