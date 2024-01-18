美國全力防止大陸取得高科技晶片和設備，大陸轉而發展成熟製程晶片，市調公司TrendForce示警，大陸積極擴大晶片製造能力，未來幾年內有數十家晶圓新廠投產，恐導致晶片產能過剩，甚至引發價格戰掀起破產潮。

TrendForce統計大陸晶圓廠數量，不包括7座閒置廠房，目前共有44座晶圓廠，其中25座是300毫米(12吋)晶圓廠，5座是200毫米(8吋)晶圓廠，4座是150毫米晶圓廠。

包括中芯、華虹、Nexchip、長鑫儲存等公司計劃到2024年底再增加10座晶圓廠，包括9座12吋晶圓廠和1座8吋晶圓廠，使新增晶圓廠總數達到32座，這些晶圓廠全部專注於成熟流程，像是28奈米及更厚的製程技術。

大陸已向荷商ASML購買數百台光刻機設備，這代表大陸正努力提高晶片製造能力，特別是成熟製程技術方面，這些晶片用於消費性電子產品和物聯網等領域。

TrendForce估算，2023年至2027年，全球成熟與先進晶片製程的比例大概為7:3，到2027年，大陸成熟製程產能將從29%成長至33%。

大陸積極發展成熟製程晶片，巴克萊分析師的研究顯示，大陸晶片生產能力將在五到七年內翻逾一倍，遠遠超出市場預期。