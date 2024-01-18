前海軍顧問、「台灣麻將最大黨」黨主席郭璽，今（18）日上午再針對國造潛艦案到台灣高檢署告發立委馬文君外患罪，他聲稱掌握馬文君兩大最新事證，證明馬文君辯詞造假。

本案起因去年國造潛艦計畫召集人黃曙光爆料有國人阻撓潛艦國造計畫執行，甚至有軍火商將潛艦資料交付中共大使館，最高檢考量事涉國安及國防機密，分案交由台灣高檢署與台北地檢署儘速查明案情；其中，台高檢、北檢均分「他案」調查了解。台高檢交由「重大危害國家安全及社會秩序案件」小組檢察官調查。

之後，綠營人士赴台高檢告發立委馬文君將機密洩漏給韓國涉嫌外患罪，台高檢發交由承辦國安案件檢察官一併調查。而藍營也質疑郭璽洩密給韓方，同樣告郭涉嫌外患罪，台高檢去年11月分別以證人、被告身分傳喚郭璽、馬文君。馬被訊問4小時後請回。

郭璽、馬文君均參與本屆立委選舉，郭璽去年12月為綠營候選人站台時，他下跪並辱罵馬文君「又老又肥」，引發爭議。

雖然馬文君在選舉期間遭受包括副總統賴清德及綠營側翼、名嘴針對國造潛艦案持續攻擊，但最終馬文君仍順利高票當選連任立委。