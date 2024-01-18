童星出身的郝劭文2年前與化妝師林寧瑞結婚，對方和前夫育有一位8歲女兒，郝劭文也對繼女視同己出，本月初郝劭文發文揭露，繼女念貴族學校遭同學霸凌，校方冷處理，對方的爸媽疑是某對有權有錢的網紅夫妻，事隔將近半個月，昨(17日)郝劭文再出聲，透露學校依舊想要息事寧人，逼他們這群受害同學的父母閉嘴，還暗示鬧大對誰都不好。

據知，郝劭文繼女所念的學校是當地知名的私立貴族學校，採一條龍設計，有幼兒園、小學、國中和高中部，小學部一年學費上看20萬人民幣（約88萬台幣），本希望給孩子最安全高等的教育，沒想到卻遇上同學霸凌，郝劭文昨晚再發文，痛批：「希望我們的經歷能讓其他家長更警醒：原來我們不能期待每一個學校都能給予我們的孩子應得的保護和公正。原來父母和孩子之間信任的溝通是這麼難得寶貴！ 」

郝劭文曬出學校家長信，諷刺的是學校刻意沒寄給他們。（圖／翻攝自郝劭文微博）

郝劭文曬出事發後的日記和對話紀錄，表示他們這群受害者學生的家長私下建了個群組，消息曝光後該學校發了家長信，表示對此事高度重視，也成立調查小組，希望能查明真相，給家長一個交代，希望大家可以尊重涉案學生還是未成年，保護他們的個資，然而最讓人寒心的是，郝劭文說：「學校立即對在校所有家長發出一封信件，而我們作為還是在校生家長，並沒有收到這封信件」，暗示被排擠孤立。

郝劭文與受害學生家長的群組對話曝光。（圖／翻攝自郝劭文微博）

從群組對話紀錄可知，家長普遍反應學校態度消極，第一稱不想把事情鬧大，因為鬧大對誰都沒好處，尤其是小孩；第二是不想給孩子貼標籤；第三稱孩子小，有些打鬧很正常。其中群組部分家長反應，自己的孩子受到影響，某天主動開口稱自己是騙人的，從來沒被某某人欺負，還有孩子睡前會沒來由大哭，讓父母都很心疼，網友回應：「連明星都不容易維權，要是普通人估計連發聲的路子都沒有像沒發生過一樣」、「這種私立學校有一般人嗎？，很少吧」、「保護自己的孩子，支持你」、「校園霸凌應入刑」。

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