高雄一名夏姓男子把20公升的水桶當撲滿，裡面全是50元硬幣，2年下來累積40公斤，一共是18萬元，他超級有成就感，將其帶到郵局兌換成紙鈔，但過程中非常耗時，光是存錢就花了將近1小時，讓郵局人員也超級驚訝。

夏先生2年前開始用20公升的水桶存存50元硬幣，近日他發現50元硬幣的量已多達1／4個水桶的高，重量累積40公斤，他將水桶剖開，把硬幣排列計算，總計是18萬元。

夏先生表示，當初逛五金行看到水桶，想到老師曾說「人生第一桶金」，下定決心要用水桶存錢，以每天存50元當作目標，為展現存錢的決心，他還將水桶的蓋子黏起來，但他說用50元存錢重量太重，為了到郵局兌換成鈔票，花費不少力氣，兌換過程耗時，就連存錢也花了將近1小時。

因此傳出有郵局人員建議他不要帶這麼多硬幣，高雄郵局副局長張素貞說，兌換硬幣會占用一些時間，但硬幣是正式的貨幣，沒有理由拒絕民眾需求，而夏先生也說，這一筆錢他計畫要用在年節包紅包和太太年後出遊的旅遊基金，更表示下一個目標是用千元鈔票存錢，不僅方便計算，也能減輕兌換時的不便。