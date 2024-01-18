月薪40萬的男機師利用飛行勤務落地後與機組員一同前往當地KTV唱歌的機會，在包廂內對空姐大腿撫摸，還在她耳邊吹氣並低聲道「來我房間」，甚至在飛機上對她說「你熱的牛排好好吃」等具挑逗意味之言語，空姐提告求償，台北地方法院認定他構成性騷擾，判賠40萬元。

空姐提起民事求償訴訟指控，與男機師在2022年執行公司飛行勤務落地後，2人與其他組員共進晚餐，餐會後2人及部分機組員一同前往當地KTV唱歌，但他利用KTV包廂昏暗、眾人專注於唱歌之際，開始對她毛手毛腳。

她說，他先是緊坐於她旁故意將大腿貼緊她，並把手放於她大腿上撫摸，她感到驚嚇後，他竟從旁邊攔腰將她擁入懷中，甚至強硬地拉著她的手與其十指緊扣，後來又將臉貼近她趁隙親吻她脖子，還在她耳邊吹氣並低聲道：「來我房間」。

她指控，執行返航之勤務時，他刻意詢問當天晚餐牛排是哪個組員準備，得知是她負責晚餐的準備後，他又趁機靠近她，態度輕浮地於她耳邊說：「你熱的牛排好好吃」等具挑逗意味之言語。

空姐因不堪被告言語、行為之刻意騷擾，勤務結束回國後向公司提起性騷擾申訴，該公司性騷擾處理委員會經調查後，認定他的行為構成性騷擾，並予以記過兩次及停飛之處分，她提起民事訴訟向他求償60萬元。

台北地院認定男機師對空姐為性騷擾防治法之騷擾行為，致她人格權受有侵害，使她精神上受有一定程度之痛苦，考量她月薪約7、8萬元，他月薪約40萬元等情況，判決他須賠償精神慰撫金40萬元。可上訴。

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