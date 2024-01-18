一向給人健康、活力印象的英國凱特王妃，16日住院接受腹部手術。

42歲的英國凱特（Kate）王妃身材苗條、充滿活力，突然住院接受腹部手術令外界意外，英媒盤點凱特的病史，指出她的左邊頭上有一道長達3英吋（7.62公分）的長疤，過去英國王室曾證實是凱特小時候進行的手術，更有王室消息人士稱，是「非常嚴重」的手術。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，上周才過42歲生日的凱特，身材苗條、身段優雅，履行王室公務時充滿活力，頭髮也充滿光澤，這些狀態都是身體健康的展現，因此王室突然宣布她於16日住院接受事先安排的腹部手術，術後還須住院10至14天，著實令外界嚇一大跳，出於凱特本人意願，王室並未公布凱特動手術的主因。

■凱特左邊頭上有7公分長疤

《每日郵報》也盤點凱特病史，其中為人所知的是她的左邊頭上有一道長達3英吋的疤痕。2011年凱特首度單獨執行王室公務時，外界頭一次注意到她左邊頭上的長疤。

2011年，外界首度注意到凱特左邊頭上有一道7公分長疤。

後續英國王室發布聲明，證實是凱特孩提時期動手術留下的疤痕，但出於隱私，未說明手術原因。後續有王室消息人士稱，是「非常嚴重的手術」。

Kensington Palace: “The Princess of Wales hopes that her personal medical information remains private.”

Daily Fail: “Kate Middleton’s health history revealed” 🤦‍♀️ pic.twitter.com/EjVsT3wGst — Tr@ce Richardson (@BucksBlackCat) January 17, 2024

不過當時有外科醫師認為，那道長疤不太可能是切除腫瘤留下的疤痕，有可能是切除胎記造成。

■三次懷孕都有嚴重孕吐

凱特懷3胎都有嚴重孕吐。

凱特另一項為人熟知的病史是孕吐嚴重。2012年凱特懷上喬治王子時，曾因為嚴重孕吐住院3天，她當時入住倫敦愛德華七世醫院（King Edward VII Hospital）接受治療。

後續凱特於2014、2018年懷上夏綠蒂公主（Princess Charlotte）、路易王子（Prince Louis）時，也都罹患讓人幾乎無法進食和飲水的「妊娠劇吐症」（hyperemesis gravidarum），不過這2次凱特都沒有住院治療，而是待在官邸肯辛頓宮（Kensington Palace）療養。

報導指出，「妊娠劇吐症」可能造成孕婦嚴重脫水，讓母體及胎兒面臨缺乏必要營養的風險，嚴重者一天可能嘔吐多達30次。

2020年凱特回顧這幾段艱辛的孕期時透露，她當時藉由冥想及深呼吸來舒緩症狀。