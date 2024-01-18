一名網友好奇，小黃瓜從裡到外都是綠色的，為何要叫小黃瓜，而不是小綠瓜？台北農產則揭曉「小黃瓜命名之謎」，小黃瓜最初的名字為花胡瓜，因為採收小黃瓜的時候，剛凋謝的黃花仍附著在果實底部，但千年前，漢人稱羯族人為「胡人」，使胡字有輕蔑之意，花胡瓜就被迫改名為小黃瓜。

一名網友近日在PTT上分享，最近吃小黃瓜的時候想到，小黃瓜的外皮或是內部，明明都是綠色的，為什麼不叫「小綠瓜」，而要叫小黃瓜呢？

貼文引起網友討論，「可能小黃瓜和香蕉一樣，完全成熟就會變黃」、「可能是口感像黃瓜」、「可以蒐看看胡瓜與黃瓜的典故，好像有關聯」、「紅茶在英文還叫黑茶呢！名字很重要嗎？」

而台北農產曾在臉書粉專上分享，小黃瓜多在果實幼嫩的時候就採收，因此剛凋謝的黃花仍附著在果實底部，所以過去都稱小黃瓜為「花胡瓜」，但後來因為漢人稱羯族人為「胡人」，使得胡字帶有輕蔑之意，所以後來就改名為「黃瓜」。

至於有人好奇，小黃瓜長大以後，是不是就是大黃瓜，台北農產表示，這2種瓜雖然都是葫蘆科胡瓜屬，但卻是不同品種的東西，小黃瓜長大以後，也只會變成比較大的小黃瓜，不會因此變成大黃瓜。