微波爐加熱食物非常方便，一名女網友分享，微波爐也能用來烹調，她將洗好的菠菜放進微波爐，上面用專用蓋子罩起來，微波6分鐘後再撒點鹽巴就完成，原PO大讚方便又快速。有網友表示，之前減脂期幾乎所有的蔬菜都是這樣處理，吃起來比川燙的更脆口。

一名女網友在「家常菜」臉書社團分享懶人煮菜妙招，她將菠菜洗乾淨後裝在盤子裡，放進微波爐用專用蓋子罩住，避免蔬菜出水亂噴，大約微波6、7分鐘，拿出來再撒點鹽巴就能上菜。

原PO表示，用微波爐煮菠菜超快速，免川燙、免開火，還能保留青菜原汁原味，「不想開火、洗鍋子的時候真的很方便」。

貼文曝光吸引一票婆媽討論「微波爐真的很好用」、「好神奇，太方便了」。也有有網友表示「花椰菜我都這樣處理，加一點水微波3、4分鐘就可以」、「我減脂期幾乎所有蔬菜都這樣處理，比川燙清爽又脆口」、「玉米筍、綠花椰菜都用微波的，不會過老，省時又方便，沾美乃滋或胡麻醬就是一道料理了。」