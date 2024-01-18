2024大選落幕，由民進黨總統候選人賴清德勝出，但國會呈現三黨不過半局面，對此，前立委郭正亮認為，由於結果不如預期，最失望的就是賴。

郭正亮昨（17）日在中天直播節目《綠也掀桌》表示，從開票當晚候選人的表情可看出，選舉的結果是如何，他指出，賴清德本來就認為自己會當選，並預估自己得票會衝上45%、民進黨有55席立委，但在看到結果是總統、立委沒有過半的「雙少數」，未來執政恐是艱鉅的結果時，他的心情其實是失望的。

圖為賴清德在勝選當晚於競選總部舉行國際記者會。（中時資料照，黃子明攝）

反觀新北市長侯友宜，郭正亮認為，侯有如釋重負的感覺，現在變得更輕鬆了，此外，他也認為，國民黨立委這次選得很好，從上次的38席上升至51席，這是大進步。

至於民眾黨主席柯文哲的表情，郭正亮研判，因為「挺住了」，所以柯小小的高興，他指出，民眾黨這次選上了8席立委，柯的總統得票率也拿到26%，有這種結果並不容易，所以，柯是3位總統候選人中最高興的。