藝人蔡允潔（蔡小潔）身兼展場模特兒、演員及女藝人，曾在職業撞球賽裡擔任舉牌妹，因擁有F罩杯的好身材，被網友封為「史上最猛舉牌妹」。她17日南下工作，結束後自行搭乘高鐵回家，未料遺失車票，不僅上了車卻找不到座位，還差點面臨無法出站的情況，所幸後來順利解決，便將自己的解決方法分享給大家，令網友驚呼「長知識」。

蔡允潔17日在臉書發文，透露人已經上了高鐵，卻一直找不到車票：「我也忘記看我的座位是幾號，只看了車廂，然後我現在就蹲在列車中間找車票～估計是找不到了。」她花錢買了票卻無法坐下，身邊還帶著大量行李，最煩惱的是：「我等下是不是無法出高鐵？要再買一張票啊？」

因為始終找不到車票，加上剛主持完活動腿很痠，蔡允潔就這樣在角落蹲了將近1小時，連飯都只能蹲在地上吃。她懊惱：「應該用手機買票的！」所幸後來她還是順利出站，因為購票時拿信用卡付款，有紀錄可以出示給站務人員，免於花錢補票的下場，令她開心大呼：「太好了」，也自我提醒下次要更小心保管，或直接改買電子票。