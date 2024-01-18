【全程字幕】誰沒穿褲子！選前宣戰各家民調被打臉？ 柯文哲曝內參民調失準「原因」 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲在2024總統大選落敗，並強調投票率僅7成1，使結果不如預期，被外界質疑是在怪罪年輕人。對此，資深媒體人單厚之痛斥柯「民調是假的就是假的」，並直言柯不該濫用年輕人對他的喜愛。

單厚之昨（17）日在政論節目《新聞面對面》中指出，柯文哲選前說所有民調是假的，只有民眾黨民調是真的，然而，事實卻證明，所有民調都是真的，只有民眾黨民調是錯的。單厚之強調，民眾黨自己做民調的人正不正派、誠不誠實才是關鍵。

「柯文哲不要濫用年輕人對你的喜愛」，單厚之強調，年輕人投票率高不高、有沒有被棄保，這種話騙騙藍綠可以，但若騙自己人，在年輕人心裡那一關一定過不去。

單厚之也提及黃珊珊日前一則PO文，文中寫道「謝謝監票部隊，這幾天黨部正在統整所有通報異常狀況，也會將相關事證向選委會提出舉報，選舉結束，但是有問題，就該查個清楚」。單厚之痛批黃珊珊在選台北市長時也是說自己第二名，事實也證明是假的，這次也是如此。單厚之強調，民眾黨為了遮掩民調，現在還吵作票，這會破壞社會信賴基礎。

單厚之認為，柯文哲稱沒有大規模作票情形，就應跟支持者表示沒有作票，不要再吵這個議題，而不是一邊說沒有大規模作票，一邊放任支持者吵作票一事。單厚之強調，中選會已喊告，柯文哲卻裝死，讓支持者去死、讓支持者面對司法，「有這種事情嗎？」

參加同場節目的資深媒體人陳敏鳳聽完後，則在一旁呼籲情緒激動的單厚之「血壓不要爆高」， 單厚之則強調，他不是要黑柯，而是「民調假的就是假的」。