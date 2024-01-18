台中市霧峰警分局大里分駐所52歲林姓巡佐，昨（17日）晚間值班時突然暈倒、失去意識，消防人員到場時已失去生命徵象，經緊急送醫進行心導管手術，裝葉克膜搶救，一度恢復心跳轉往加護病房，今早家屬忍痛決定拔管，於上午7時宣告不治。

52歲林姓巡佐昨（17日）晚間值班時，被同事發現暈厥，報請消防救護，消防人員到場時已無呼吸心跳，緊急施以心肺復甦術，到院後診斷為心肌梗塞，緊急送進心導管室進行治療，加裝葉克膜搶救後，轉送加護病房持續觀察。今（18日）家屬忍痛決定拔管，於上午7時宣告不治。