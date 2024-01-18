UNIQLO這款熱門單品疑遭到抄襲。（圖／UNIQLO官網）

日本零售巨頭迅銷旗下的UNIQLO近日為了熱門單品，俗稱「餃子包、半月包」的弧形迷你肩背包，槓上大陸快時尚巨頭SHEIN，指控其涉嫌抄襲，公司聲明指出，已經在東京提起訴訟，並點名SHEIN旗下三個營運商，絕不寬貸。

CNN報導，UNIQLO這款肩背包從2022年開始掀起一陣旋風，價格實惠、多功能空間大及造型俐落吸引消費者注意，並在社群軟體上快速擴散，在TikTok上此包包的標籤「#uniqlobag」瀏覽量超過1.3億次。

此外，該單品也榮登時尚科技公司Lyst排名2023年第一季熱門產品冠軍，UNIQLO甚至在去年第三季營運報告中也提到，該包款在社群軟體上引發極大討論，擴大女性及年輕消費族群。

該包款爆紅也跟著出現山寨疑慮，UNIQLO在東京對SHEIN提告，並要求「立即停止銷售仿冒產品，並賠償UNIQLO因SHEIN銷售這些產品而遭受的損失。」此外，UNIQLO還嗆聲，山寨貨嚴重傷害消費者對UNIQLO的信心，對任何侵犯智慧財產權的行動，絕不寬貸。

對此，SHEIN則回應，公司正在調查此事，尊重他人的智慧財產權，並嚴肅對待所有侵權索賠。這不是SHEIN第一次發生抄襲疑雲，去年3位設計師在美國提告，指控其侵權還勒索敲詐，聲稱SHEIN販賣的產品出自他們的設計副本。